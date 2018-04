C'est une nouvelle fois grâce aux caméras de surveillance installées dans le quartier festif du Carré à Liège que deux malfrats ont été interceptés, dans la nuit de samedi à dimanche. Ahmad, 32 ans et Abdoulhadi, 28 ans, ont été aperçus avec un troisième complice en train d'importuner des jeunes filles qui circulaient en rue. À plusieurs reprises, ils ont tenté de leur voler leurs sacs, sans toutefois y parvenir. Ils ont par contre dépouillé un jeune homme, ivre, qui venait d'être mis à la porte d'un café. Feignant de lui porter secours, Ahmad lui a fait les poches et a remis le contenu de celles-ci à son complice. Repérés par une patrouille de police, les deux voleurs ont été interceptés et déférés au Parquet de Liège. Le troisième a réussi à prendre la fuite.