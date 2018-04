Liège: il cache le butin de son vol dans un maillot de femme

Des piles et des paquets de chewing-gum dérobés pour 269 €.

Les voleurs trouvent toujours de nouveaux moyens pour dissimuler leur butin. Adrian, un Verviétois de 20 ans, originaire de Roumanie, avait trouvé la parade pour dissimuler le fruit de son larcin opéré vendredi vers 13 h au Delhaize d’Oupeye.

Il est parvenu à voler 18 packs de pile Duracel contenant chacun 8 piles pour 221 € mais aussi un total de 19 paquets de chewing-gum. Coût total de l’opération 269 €.

Comment a-t-il fait pour passer presque inaperçu ? En dissimulant les différents objets volés dans le maillot de bain dame une pièce qu’il portait sous ses vêtements… Le maillot faisant office de filet comme celui de notre grand-mère.

Le vigile a été attentif et le dossier a été mis à l’instruction par le magistrat de garde, l’individu étant connu pour une dizaine de faits similaires commis entre 2014 et 2017. Il a également été condamné à six mois ferme par la Cour d’Appel d’Anvers et , en mars dernier, à sept mois ferme également par le tribunal correctionnel de Verviers.