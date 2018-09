Plus de peur que de mal ce vendredi soir, au CHR de la Citadelle. Sur le coup de 21 h 30 en effet, un homme, toxicomane, est entré dans l'hôpital et a rapidement menacé le personnel présent. Le violent, bien connu des services de police, voulait attirer l'attention... une fois de plus.





Âgé de 33 ans, le gaillard n'en est pas à sa première interpellation et, cette fois, il a expliqué qu'il ferait "tout péter", si personne n'intervenait.





La police a été appelée sur place. Le trentenaire a été privé de liberté et a été déféré au Parquet de Liège avec demande de mandat d'arrêt.