Le tribunal correctionnel de Liège a entamé l’examen d’un dossier à charge de Maurice, 73 ans, qui a comparu pour répondre de menaces d’attentat !

En effet, l’homme a envoyé un texte dans lequel il menaçait le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer. Une lettre qui est arrivée moins de deux mois après les terribles attentats qui ont touché l’aéroport de Zaventem et la station de métro Maelbeek. C’est dans ce contexte tendu que ce Liégeois a décidé d’envoyer un e-mail à Willy Demeyer. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que dans ce courriel, Maurice a poussé le bouchon… un peu loin.

En juin dernier, Maurice a décidé d’écrire une lettre dans laquelle il faisait un lien entre immigration et danger. Plus particulièrement, il visait les réfugiés et estimait qu’il était nécessaire de protéger les Belges.

En réalité, il opposait Belges de souche et réfugiés. Il a également fait état d’une menace d’attentat à la bombe sur notre territoire. Un e-mail qui a été pris tout à fait au sérieux vu le contexte ambiant.

Le parquet n’a pas voulu laisser passer ce type de comportement qui découle selon le substitut d’un "petit racisme rampant qui commence à faire des dégâts. Tellement de gens se cachent derrière l’anonymat." Selon le substitut cela pourrait être induit par certains politiques qui "cultivent l’idée simpliste qu’il y a des réfugiés qui arrivent dans notre pays sur un tapis rouge".

Le parquet a requis une peine de 3 mois de prison et une amende de 150 € à l’encontre de Maurice qui n’a pas d’antécédent. Ce dernier a expliqué que lorsqu’il avait écrit cet e-mail, il n’avait pas eu conscience de la gravité des faits.