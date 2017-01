Illir, 40 ans, vient d’écoper d’un an de prison ferme par défaut et d’une arrestation immédiate pour avoir frappé un homme qu’il soupçonnait d’avoir fait de la magie noire sur lui !

En septembre dernier, Nice, 64 ans, était assis sur un banc de la place de la Cathédrale à Liège lorsqu’il a été violemment agressé par Illir. Ce dernier lui a porté de nombreux coups avec le manche d’un couteau… Nice a subi une incapacité de travail de dix jours.

Entendue, la victime a déclaré ne pas connaître son agresseur ni les raisons qui l’ont poussé à commettre un tel geste. Mais, ce qui semblait être une agression gratuite a fini par prendre une dimension… surnaturelle !

En effet, Illir a expliqué aux policiers qu’il connaissait Nice et qu’il lui en voulait parce qu’il lui aurait fait du mal. D’après Illir, des années avant ces faits, Nice lui aurait fait subir de la magie noire ! L’homme a déclaré que Nice lui avait "fait rétrécir le zizi et lui avait provoqué des brûlures à la bouche et au c…"

Aucune demande d’expertise mentale n’a été ordonnée, mais le prévenu a été directement convoqué à l’audience.

Mais Illir ne s’est pas déplacé pour s’exprimer devant le juge. Il n’a donc donné aucune explication au juge concernant son geste.