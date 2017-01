Liège: Il tente de tuer un ami avec un couteau

La victime a pu se défendre et n’est que légèrement blessée.

Samedi vers 20 heures, on est passé à côté d’un drame du côté d’Angleur. Un Liégeois de 43 ans recevait une de ses connaissances, domiciliée à Grivegnée et âgée de 29 ans. Les deux hommes avaient décidé de sortir et le quadragénaire s’apprêtait pour ce faire.

C’est alors que son invité, pour une raison que l’enquête devra déterminer, s’est saisi d’un couteau et s’est dirigé vers son hôte lui portant des coups au niveau du cou et du bras, le quadragénaire parvenant à se défendre. Les deux hommes se sont empoignés et l’auteur a fini par fuir et se réfugier chez lui tout en frappant au passage une personne qui circulait pédestrement en rue.





Le peloton anti-banditisme a été envoyé au domicile du suspect vu sa dangerosité et les policiers ont mis près de trois heures avant de parvenir à le maîtriser, menaçant à nouveau les forces de l’ordre avec son couteau.

Déjà connu de la justice, il a été privé de liberté et devait être entendu en matinée. Cette audition permettra de connaître les intentions de l’auteur des faits. Le Parquet a mis le dossier à l’instruction pour tentative de meurtre avec demande de mandat d’arrêt.