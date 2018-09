Un Liégeois âgé de 47 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 15 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive après avoir commis une tentative de vol dans un magasin de Liège.

L'homme, récidiviste, se considère comme le plus "mauvais voleur du monde". Toutes ses tentatives ont systématiquement échoué et l'ont conduit à des condamnations. L'individu est connu de la justice pour avoir commis de nombreux faits de vols ou de tentatives de vols. L'homme présente la particularité d'être maladroit et de ne jamais pouvoir réussir un vol sans se faire prendre. Il se décrit lui-même comme "le plus mauvais voleur du monde" mais il continue néanmoins ses activités délictueuses.

Le prévenu poursuit deux buts distincts lorsqu'il décide de voler. Parfois, il dévalise des commerces dans le but de redistribuer le produit de ses vols à des SDF de la place Saint-Lambert. A d'autres reprises, il tente de voler pour son compte personnel et dit qu'il commet de tels actes car il est révolté contre la société.

Le 18 juillet 2018, il s'était présenté dans un commerce de Liège pour y voler des produits. Mais en arrivant à la caisse, il avait bousculé l'agent de sécurité et avait perdu la marchandise volée et ses papiers d'identité. Même s'il avait pris la fuite, l'individu avait été facilement identifié et intercepté.

Le prévenu a déjà été jugé à diverses reprises cette année par plusieurs juges. Le dernier l'a condamné à une peine de 15 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive.

Le parquet a décidé de placer ce prévenu sur la liste des "auteurs récurrents". Ce qui signifie qu'il serait rejugé par le même magistrat en cas de récidive. "Cela lui évitera de raconter des salades devant un autre juge", a expliqué le substitut.