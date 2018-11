Ils venaient d'être reçus par le bourgmestre.

Vendredi après-midi, une délégation de gilets jaunes a été reçue par la bourgmestre de Liège Willy Demeyer. A l'issue de cette réunion (voir la DH de ce samedi), une quarantaine de manifestants de sont dispersés dans la ville et ont bloqué la circulation, place Saint-Lambert et le long des quais de la Meuse. Il était environ 16 h 30, en plein moment de pointe et les conséquences sur la mobilité ont été immédiates.

Après un barrage total, puis filtrant, les manifestants se sont dispersés vers 17 h 15. Une quarantaine d'entre eux ont alors émis l'idée de se rendre au port pétrolier de Wandre. Aucun incident grave n'a été constaté par la police qui encadre le mouvement de grogne.