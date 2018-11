Un peloton de maintien de l'ordre de la police fédérale est intervenu à Bierset

En région liégeoise, la nuit a été relativement calme, du moins comparé aux incidents survenus à Charleroi.

Trois faits sont cependant à signaler. Ainsi vendredi soir, une trentaine de personnes a bloqué le quai Vercour, à Sclessin et ce, durant une trentaine de minutes. Après un avertissement de la police sur le fait que, vu la dangerosité de cette action, les manifestants allaient être refoulés, les gilets jaunes se sont dispersés seuls, sans incident.

A Wandre, vers 0 h 15, trois camions remplis et prêts à quitter le site ont été bloqués par une trentaine de personnes. Comme il est interdit à ces camions quand ils sont remplis de rester sur place, la police a décidé de s'aligner et de repousser ces personnes pour dégager la situation. Le bon sens a pris le dessus et les gilets jaunes se sont laissé repousser sans problème.

Par contre, des incidents sont survenus aux ronds-points bordant le site de Liege Airport. Une centaine de personnes ont bloqué lesdits ronds-points, bloquant ainsi les camions de fret qui voulaient pénêtrer ou quitter le site aéroporturaire. Les manifestants ont finalement laisser passer les véhicules, mais un par un. Un peloton de maintien de l'ordre de la police fédérale a dû intervenir.