Depuis de nombreuses années, la Défense, via le commandement militaire de la Province de Liège, collabore avec le Relais Social du Pays de Liège pour venir en aide aux plus démunis.

Ainsi une opération d’accueil pour les sans-abri est organisée à la caserne Saint-Laurent, sur les hauteurs de la ville de Liège. La caserne étant pensée comme un abri supplétif, les sans-abri s’y rendant lorsque les centres d’accueil sont débordés. Une aide salutaire tant pour les associations d’aide aux sans-abri que pour les personnes qui n’ont pas la chance d’avoir un toit où se loger.

En outre, toujours en collaboration avec les différentes associations, l’armée a également pris l’habitude de faire don des articles d’équipement d’hiver excédentaires aux personnes qui en ont le plus besoin. Une opération qui a de nouveau eu lieu cette année.

En effet, ce lundi à la caserne Saint-Laurent, le Commandement Militaire de la Province de Liège, en coordination avec le Relais Social du Pays de Liège, a distribué aux différentes associations ses nombreux équipements excédentaires. Cette remise de matériel et la distribution se sont faites de manière solennelle et dans un bon esprit.

La Défense a ainsi fait don de "75 casquettes fourrées, 175 caleçons longs, 160 paires de gants, 65 paires de souliers, 1050 paires de chaussettes et 75 matelas qui seront livrés aux associations suivantes : le Relais Social du Pays de Liège, La Fontaine, la Croix Rouge, l’Accueil Botanique, les Sans Logis, l’Abri de jour de Seraing, l’Abri de nuit de Liège et Thermos", indiquent le commandant Pierre Parent et le lieutenant-colonel Jean-Paul Hames.