Une importante intervention est actuellement en cours en périphérie de Liège, dans les bois du Sart-Tilman. Les pompiers ont en effet été appelés à intervenir à l'arrière du château de Colonster, situé dans les bois du domaine universitaire de Liège. Un incendie s'est en effet déclaré en milieu de journée et, à ce stade, le feu continue de se propager. Un plan monodisciplinaire, c'est-à-dire avec une montée en puissance des effectifs selon les besoins, a été déclenché nous signale-t-on chez les pompiers. Précisément, le feu aurait prisè à 700 mètres de la route, derrière le château. Si la sécheresse et les vents n'aident pas, il semble toutefois que le feu se "dirige" vers le bas et donc vers la route et l'Ourthe, ce qui est une bonne nouvelle puisque les flammes ne se propageraient pas vers le bois plus vaste.



La pluie se fait rare ces derniers jours et la sécheresse se fait sentir. Il pourrait toutefois aussi s'agir d'un incendie volontaire. La police se trouve également sur place et, depuis la descente de l'autoroute à Tilff, on distingue le sinistre.