L'alerte a été donnée vers 9 h 30.

Mardi vers 9 heures 30, une mallette suspecte a été repérée à l'angle de la rue Hazinelle et de la place Saint-Paul, à Liège. L'alerte a immédiatement été donnée et la circulation a donc été interrompue en provenance du boulevard d'Avroy vers St Paul. Dans la foulée, un périmètre de sécurité a été dressé, le temps de vérifier les images vidéo des caméras de la police de Liège et au besoin, requérir les services de déminage de l'armée.

Finalement peu avant 10 heures, les images des caméras ont livré leur secret. La mallette avait été oubliée par un SDF. Elle ne contenait rien de dangereux et le périmètre a été levé.