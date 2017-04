Les temps sont durs pour la gauche traditionnelle, un peu partout en Europe. Les récents sondages chez nous et la véritable déculottée du PS français sont deux exemples évocateurs. Bien sûr, le PS liégeois, en pleine crise Publifin, n'échappe pas à la règle. Pourtant, il est fort à parier que le monde sera au rendez-vous ce lundi 1er mai au centre de Liège. L'an dernier, la fête du Travail des socialistes liégeois avait été un flop... c'est peu de l'écrire. Désintérêt pour la politique et absence d'élection expliquaient notamment pareil bide. Mais malgré un contexte qui ne semble pas évoluer positivement pour le PS, plusieurs paramètres devraient jouer en la faveur d'une affluence pour l'édition 2017 de la fête du Travail.





Publifin est une première raison. On le voit aujourd'hui en effet, le PS tente de laver plus blanc que blanc et aucun niveau de pouvoir n'est épargné. Les militants socialistes, ceux qui ont décidé de continuer à défendre un idéal nullement terni par les accusations de pratiques frauduleuses ou par le simple enrichissement personnel, doivent en effet être présents. Pour défendre leur modèle du socialisme.





La fierté liégeoise... voilà une autre raison qui devrait pousser les militants du PS liégeois à se déplacer ce lundi. D'aucuns l'observent en effet, il semble qu'à force de tirer à boulets rouges sur la nébuleuse Publifin et ses dérives, le PS lui-même en est venu à montrer du doigt le vilain petit canard liégeois. Un amalgame que certains digèrent mal.





Jean-Pierre Hupkens. Depuis une grosse semaine, la fédération liégeoise du PS s'est en effet dotée d'un nouveau président. Plus que jamais, l'homme est attendu au tournant et, en l'occurrence, à la tribune. On lui reconnaît des talents d'orateur... il faudra aussi qu'il soit percutant.





Le PTB enfin... nous l'évoquions dans notre édition de ce samedi, non sans surfer sur l'affaire Publifin, le parti d'extrême gauche séduit de plus en plus les citoyens dégoûtés par la gauche traditionnelle. En un an, il a augmenté de 26 % le nombre de ses affiliés à Liège et le nombre de sections a quasi triplé en province de Liège. Il y devrait donc y avoir du monde place Saint-Paul pour écouter Raoul Hedebouw (à 11h)... raison pour laquelle il devrait aussi y avoir du monde au kiosque du parc d'Avroy. Ici en effet, on n'a pas oublié le rapport de forces (presque égal) de 2016 entre les deux tribunes. Le PS liégeois n'a vraiment pas besoin de cela... mais tout dépend des militants bien sûr.





Le rendez-vous est en tout cas donné à 10h au parc d'Avroy. Le président Jean-Pierre Hupkens sera le premier à prendre la parole, à 10h30. Suivront Francis Gomez (FGTB), Isabelle Simonis, Pierre Étienne pour les Jeunes socialstes et Jean-Claude Marcourt. Vers 11h30, un cortège se dirigera vers la place Saint-Paul afin de rejoindre le 1er mai associatif et syndical. C'est ici que se déroulera la fête de la gauche... entre camarades.