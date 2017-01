Dans une dizaine de jours, ce ne sont pas 10, 100 ou même 1.000 poules qui seront conduites à l’abattoir, en région liégeoise… mais bien 60.000 ! Rien de neuf sous le soleil est-on tenté d’écrire car ce genre d’opération est régulièrement organisée par les fermes qui œuvrent dans la poule pondeuse. Pour l’association Suppression des expériences sur l’Animal toutefois, ce genre de pratique relève d’un autre âge et reflète bien l’horreur réservée auxdites poules.

L’ASBL a donc décidé d’organiser, en accord avec l’agriculteur propriétaire de ces 60.000 poules, un sauvetage en règles. Les bêtes seront proposées dès ce week-end à l’adoption, au prix unitaire de 3 euros.

"Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous intervenons pour sauver autant de poules. En Flandre, nous sommes déjà intervenus pour une exploitation de 140.000 poules", explique Solange Tkint, de l’ASBL.

Le problème, c’est la manière dont sont exploités ces animaux de batterie dit la militante. "Après 1,5 an, on considère qu’elles ne sont plus assez rentables", poursuit Solange; es poules pondent toujours, "mais pas assez, elles ont un rendement de 70 %". Pour éviter la baisse de régime, elles sont donc conduites à l’abattoir. Elles ont 18 mois.

"Ce que nous proposons est simple : nous avons un accord avec l’agriculteur qui a la gentillesse de s’arranger avec nous. Et les personnes désireuses d’acquérir une poule nous contactent. On donne rendez-vous devant la ferme et on fait l’échange".

Pas question de révéler publiquement le lieu de l’exploitation. Question d’éthique. Précisons toutefois qu’il se situe à une quinzaine de kilomètres au sud de Liège. À votre bon cœur.