"Les feux allumés par les manifestants à proximité de zones pétrolières représentent un danger"... c'est le message que faisaient passer, il y a quelques heures à peine, les autorités liégeoises, relativement au mouvement des gilets jaunes qui bloquaient ce mardi encore, les ports pétroliers de Wandre et de Sclessin. En région liégeoise toutefois, le mouvement ne semblait pas avoir dégénéré, comme à Feluy, il semblait même s'être arrêté... jusqu'à ce mardi soir toutefois. Vers 21h en effet, des gilets jaunes s'étaient à nouveau rassemblé aux abords du stade de Sclessin et bloquaient la route vers Cointe.



Plus grave, vers 21h20, les services de police ont été informés d'un rassemblement d'individus cagoulés près du site pétrolier de Wandre. Comme l'indiquait la police liégeoise, "une cinquantaine de personnes ont bouté le feu à des palettes en travers de la bretelle de sortie Wandre sur la E 25 Liège Maastricht ainsi que sur la bretelle d'accès à cette même E 25 en direction de Maastricht". Sur place, les services de police, les pompiers et la police fédérale ont bloqué cette bretelle de sortie en amont. Les brasiers ont rapidement été maîtrisés. "Un groupe d'une trentaine de personnes se trouvait disséminé à proximité du site et clairement à l'écart des gilets jaunes qui se trouvaient non loin", précise la police, "Nos services ont, dans le calme, procédé au contrôle de l'identité de ces personnes. Ceux qui ne disposaient pas de documents d'identité ont été ramenés à l'hôtel de police pour être identifiés et les quelques mineurs d'âge présents sur place ont été ramenés chez eux par nos policiers".

Vers 23 h, la situation était sous contrôle et aucune arrestation administrative n'avait été prononcée. À noter que des gilets jaunes sont toujours présents et procèdent à des barrages filtrants sur l'avenue de l'indépendance. Du côté de Sclessin, la rue Ernest Solvay est bloquée par des obstacles et palettes à hauteur de l'entrée du site pétrolier. Des gilets jaunes s'y trouvent encore...