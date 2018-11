C’est une mauvaise nouvelle pour tous les habitants du "bassin" de l’Ourthe et plus particulièrement pour ceux qui empruntent régulièrement la Nationale 633, entre Poulseur et Esneux : suite à une réunion qui s’est déroulée ce mardi, il a été décidé que la nationale resterait fermée et ce, durant deux mois au moins. En cause : la chute de plusieurs pierres ayant rendu la zone dangereuse. Et d’après les précisions techniques évoquées ce mardi, il sera impossible de rouvrir avant début janvier.

Le 30 octobre dernier en effet, de grosses pierres, provenant de la paroi rocheuse qui longe la nationale, sont tombées sur la voirie, provoquant un accident. Fort heureusement, personne n’a été blessé. La circulation a toutefois été fortement perturbée et, depuis, par sécurité, la nationale est fermée à toute circulation dans les deux sens, entre Esneux et le Ry d’Oneux (vers Poulseur).

Depuis ? Rien n’a changé et des déviations sont mises en place. Nul besoin de préciser que celles-ci ont de lourdes de conséquences pour ceux qui les empruntent, la nationale 633 étant l’unique voie directe entre Comblain et Esneux, dans la vallée.

Ce mardi, une réunion était organisée avec les différents services techniques, les autorités locales et régionales, pour faire le point sur la situation. Si cet incident n’est pas sans rappeler la chute de pierres survenues fin 2016, la cause est tout à fait différente. Laura Iker (MR), bourgmestre d’Esneux, nous confirme en effet qu’il ne s’agit pas, cette fois, "d’une chute due à l’érosion naturelle. Mais c’est lié à l’exploitation de la carrière". Et de préciser que la responsabilité de l’exploitant est donc en cause. La carrière en question est en effet propriété communale mais le site est exploité par une entreprise privée.

Conséquences : pour éviter des délais trop longs d’intervention (liés à la responsabilité de l’incident), les autorités publiques ont mandaté des experts afin d’intervenir au plus vite. Seul hic, la commande et la livraison d’un filet de protection prendraient un mois, tout comme la pose de ce filet. Impossible qui plus est de rouvrir la voirie sur une bande puisque les pierres tombent de trop haut ; et menacent donc toute la voirie. C’est le blocage… jusqu’en 2019 !