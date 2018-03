Tout est bien qui finit bien ! Mais dès lundi soir et les jours passants, les proches de Grégory Decartes, un Verviétois de 33 ans, souffrant d’un léger retard mental se sont inquiétés, le trentenaire ayant disparu de son habitation. Avertie la police a lancé un appel à témoins, jeudi, appel qui a débouché sur une happy end, mais qui cachait une enquête judiciaire bien plus lourde qu’il n’y paraissait…

Flash back : lundi soir donc, Grégory disparaît de son domicile situé rue Raymond, à Verviers. L’alerte donnée, la police prend les choses en main. Comme Grégory possède un GSM, les enquêteurs décident de lancer la géolocalisation de l’appareil. Il est très vite repéré, à Verviers.

Le souci, c’est que le téléphone se trouve en réalité dans un magasin d’achat et vente d’objets de seconde main. Il avait été vendu un peu plus tôt par un Verviétois qui n’est autre… qu’un habitant de l’immeuble où est domicilié le disparu… L’homme est aussitôt interpellé, tout comme un copain habitant avec lui.

Interrogés, les deux hommes nient le vol mais, devant les éléments mis à leur charge, finissent par passer aux aveux, admettant avoir volé, le GSM et la télévision de leur voisin. On apprendra par la suite que les deux Verviétois s’en sont déjà pris plusieurs fois à Grégory.

Mais s’ils avouent le vol, les deux compères nient avoir fait du mal à leur voisin qui pourtant, est toujours introuvable.

Finalement, jeudi soir, Grégory a refait surface. Voyant sur les sites d’infos et à la télévision qu’il était recherché, l’homme s’est présenté à la police de Charleroi. Il s’est rendu dans le Hainaut parce qu’il ne voulait plus rester chez lui et qu’il y avait de la famille.

Le Verviétois a été pris en charge par des proches alors que ses deux agresseurs ont été privés de liberté et déférés, samedi matin, au parquet de Liège. Un mandat d’arrêt a été requis à leur encontre.