Pas de coalition PS-PTB à Seraing

Malgré deux nouvelles heures de discussion, constat d’échec pour le PTB

Seraing n’aura donc pas à sa tête une coalition PS-PTB pour les six prochaines années. Comme à Charleroi, et très probablement à Liège et Herstal, les deux partis de gauche ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente.

Entre les thèses et les programmes des deux partis, qui défendent le travailleur et les acquis sociaux, il y a un gouffre que quelques heures de discussion et de négociation ne peuvent pas effacer. Le pragmatisme du PS – qui sur le fond comprend, accepte et appuie des revendications du PTB – a fait infléchir la bonne volonté du PTB « mais on sentait la partie jouée d’avance. Il y a des ouvertures en termes d’emploi public mais cela reste des mots. On n’était pas en phase en ce qui concerne le logement social, le master plan ou encore les poubelles. Nos propositions n’ont pas été acceptées par le PS », a indiqué Damien Robert, chef de file du Parti des Travailleurs de Belgique nanti de plus de 3.000 voix au soir du scrutin.





