"Politiquement regrettable et démocratiquement indéfendable !"… C’est en ces termes que Quentin Le Bussy, conseiller Écolo à Liège, qualifiait la position des trois partis traditionnels, PS, CDH et MR, relativement au débat réclamé autour de l’affaire Publifin.

Alors que le PS de Huy-Waremme a décidé de faire le ménage dans les différents mandats exercés par ses membres en effet, au conseil communal de Liège, on préférait ne pas aborder le dossier très chaud. Pas autrement qu’en répondant à une question du conseiller PTB Raoul Hedebouw du moins.

Les observateurs diront sans doute qu’il n’y a rien à dire à ce niveau mais, faut-il le rappeler, les trois comités de secteur polémiques, au sein desquels 25 élus touchaient de (très) conséquents émoluments, ne comptaient pas moins de 10 élus liégeois ! L’un des trois comités étant d’ailleurs exclusivement consacré à "Liège Ville".

Pour Écolo comme pour Vega dès lors, il est clair que la majorité liégeoise doit tenir un débat et ce, au plus vite. "Malgré plusieurs demandes exprimées en ce s ens, notamment lors de la commission du bourgmestre de ce 17 janvier, les trois partis traditionnels ont fait barrage à ce sain exercice démocratique".

Et d’épingler trois enjeux communaux directs : "clarification de l’objet de Publifin, contrôle de celle-ci par les entités concernées dont Liège-Ville, au moins des règles de transparence sur base de la législation wallonne existante mais à ce stade non appliquée et enfin plus-value de Publifin pour Liège, dont l’emploi et l’ancrage du centre de décision". Rien que cela !

"Les Liégeois ont le droit de savoir ce que les différents groupes politiques pensent de la situation actuelle et proposent dans ce dossier : le débat public pluraliste est une nécessité impérieuse et démocratiquement indispensable".

En réaction aux critiques, Willy Demeyer nous confirmait toutefois qu’il comptait bien réunir, dans la quinzaine, tous les élus liégeois pour débattre dudit dossier. Un débat à huis clos… suivi d’un débat public.