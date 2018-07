Ce vendredi matin, un piquet de grève a été installé au dépôt des bus TEC de Robermont (Liège), sans demande de concertation, en raison des fortes chaleurs. Le réseau est donc fortement perturbé en région liégeoise.

Des incidents ont eu lieu la veille en raison de la canicule, a relèvé la porte-parole à Belga. Elle explique que les chauffeurs souhaitent rouler avec des bus climatisés, or le parc automobile du TEC Liège-Verviers compte 10 à 15% de véhicules qui ne sont pas climatisés. Toutefois, 162 nouveaux bus disposant de climatisation pour les chauffeurs et les passagers sont en commande et une vingtaine sont déjà en opération, précise la porte-parole. La représentante du TEC indique en outre que des mesures sont prises par le service de transport public en cas de fortes chaleurs.

Le TEC Liège-Verviers "présente ses excuses aux usagers", note encore Mme Zanella, qui ajoute que la société est "garante des ressources publiques et ne peut donc pas payer des chauffeurs à ne rien faire lors de la canicule, comme le revendique le syndicat". "Nous respectons la législation en matière de fortes chaleurs et nous allons même au-delà", insiste-t-elle encore.