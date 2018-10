"Ils nous ont enlevé un index, ont mis des milliers de chômeurs dans la misère, les plus jeunes, les plus vieux, tous ceux qui sont à la porte du travail sont dans des difficultés immenses". Le discours de Francis Gomez, président de la FGTB Liège-Huy-Waremme, était gonflé par la foule, ce mardi matin, au cœur de la Cité ardente. Répondant à l’appel de la manifestation nationale en effet, le syndicat socialiste liégeois était, avec la CSC en front commun, présent en masse pour manifester cette colère à l’égard du gouvernement MR-NVA. Et plus précisément, calendrier politique oblige, à l’égard de la réforme des pensions du ministre (liégeois) Daniel Bacquelaine.

Plus de 7.000 personnes étaient donc dans la rue. Elles se sont dites prêtes à poursuivre le combat en vue d’une pension décente pour tous à un âge raisonnable. "C’est-à-dire une pension à 65 ans, une pension légale forte qui permette de vivre dignement, une prise en compte réelle de la pénibilité du travail et une pension minimum plus élevée pour éviter la précarité pour nos pensionnés", a précisé Gaëtan Stas, président de la CSC Liège-Huy-Waremme.

Sur le podium : Robin des bois. "Il vient jouer la justicier qui vole au riche pour donner aux pauvres", nous expliquait Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral de la CSC Liège-Huy-Waremme. "Ce symbole est fort car aujourd’hui, nous sommes face à un gouvernement qui avantage essentiellement les nantis alors qu’une majorité de personnes ont une pension minimum, même en travaillant toute sa vie. Nous avons une des pensions les plus basses de la zone euro".

Cette pension était donc au cœur des discours, "dans les négociations avec les métiers pénibles, ce que propose le gouvernement est tout simplement indécent. Mais nous pouvons encore changer les choses, on l’a vu avec la pension à point qui a été mise au placard. Cette mobilisation est utile".

Et d’inviter le public, à moins de 15 jours du scrutin communal, de boycotter le MR. "Parce que les candidats aux communales partagent les mesures de ce gouvernement. La deuxième étape sera les élections législatives qui nécessiteront que l’on se mobilise pour éviter un gouvernement Michel 2".