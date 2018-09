Les autorités ne veulent pas préciser les raisons pour lesquelles ils sont soupçonnés d'être co-auteurs

Deux suspects néerlandais dans l'affaire du meurtre du policier Amaury Delrez à Spa, ont été extradés des Pays-Bas vers la Belgique et ont été mis sous mandat d'arrêt.

Cyril Theunissen, le frère d'Yvo Theunissen, le tireur présumé et Mark Van Den Bosch, un ami de ceux-ci sont a présent derrière les barreaux.

"Au regard de l'enquête, le juge d’instruction a estimé que les suspects pouvaient être insculpés de meurtre ou d'en être co-auteurs", a expliqué le Procureur de Division, Gilles de Villers Grandchamps.

Dans la nuit du 25 au 26 août, trois personnes d’origine néerlandaise se sont fait remarquer dans un bar à Spa en province de Liège. Des témoins ont vu que l’une des personnes était porteuse d’une arme. Yvo Theunissen, son frère et un ami ont arrêté un taxi. Lorsque les policiers ont décidé de contrôler les occupants du véhicule, Yvo Theunissen aurait tiré une balle en pleine tête d’Amaury. Le collègue de la victime a riposté et touché Yvo Theunissen. Ce dernier a été arrêté le lendemain. Le frère et l’ami d’Yvo Theunissen ont été interpellés aux Pays-Bas.

Les deux suspects ont été extradés des Pays-Bas vers la Belgique suite à la décision de la Cour d’Appel d’Amsterdam de ce mardi 11 septembre 2018. Lors de leur comparution aux Pays-Bas, les deux trentenaires s'étaient opposés à cette procédure et avaient nié toute participation admettant seulement avoir été témoins de la scène tout en assurant que le tireur était Yvo T., lequel ne se souvient de rien.

"Etant donné le secret de l'instruction, il n'est pas possible de préciser à ce stade les indices qui ont poussé la juge d'instruction à les inculper. La qualification peut encore évoluer."

Ils ont été pris en charge par les enquêteurs de la Police Judiciaire Fédérale pour être auditionnés. "Ils ont été déférés devant Madame le Juge d’instruction ce mercredi 12 septembre 2018. Au terme des interrogatoires réalisés par Madame le Juge d’instruction, les intéressés ont été placés sous mandat d’arrêt du chef, comme auteur ou co-auteur, d’homicide volontaire sur la personne d’Amaury Delrez", poursuit Gilles de Villers Grandchamps.

Les autorités n'ont pas apporté de précisions concernant l'arme qui a servi à commettre les faits et qui était recherchée.

"Les deux inculpés comparaîtront en chambre du conseil ce vendredi 14 septembre quant à la prolongation éventuelle de leur mandat d’arrêt pour un mois.