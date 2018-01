En moins d'une semaine, Justin a reçu plus de... 10.000 lettres du monde entier. Il en reçoit en moyenne une centaine par jour et il tient à toutes les lire. Sa maman Marie-Eve et son petit frère Arthur doivent donc l'aider dans sa tâche. " Ce qui est magique, c’est que les gens ont pris le temps de personnaliser la carte de Justin en fonction de ses goûts, en fonction de leurs hobbies. Il y a des gens qui ont bricolé, il y a énormément de dessins d’enfants", a détaillé la maman de l'heureux jeune homme.





Et Justin a même eu la chance de recevoir un cadeau du chanteur Frédéric François. Il n'est pas prêt d'oublier son vingtième anniversaire.

Justin, atteint de trisomie 21, adore recevoir du courrier. Pour qu'il se souvienne de cette journée spéciale, Marie-Eve a lancé un appel sur Facebook jeudi dernier pour qu'il reçoive une carte d'anniversaire par la poste. Elle ne s'attendait pas à ce que son initiative soit aussi bien reçue et à un tel élan de générosité. "", a-t-elle expliqué au micro de nos confrères de RTL.