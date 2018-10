Le manque de personnel est criant au sein des zones de secours 2 (IILE-Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs) et 3 (HeMeCo-Hesbaye Meuse Condroz), en province de Liège. Ce qui a des répercussions sur les départs en intervention et les délais au détriment de la sécurité des intervenants eux-mêmes et de la qualité des missions envers la population, a dénoncé mardi Eric Labourdette, dirigeant du Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP), soulignant que de tels problèmes se rencontrent dans toutes les zones de secours du pays.

Manque d'effectifs et/ou de matériel pour assurer des interventions selon les normes fixées, des départs qui ne peuvent parfois pas être assurés, des postes avancés fermés sont autant de problématiques que dénonçait déjà en mars 2017 le SLFP. Les constats restent les mêmes plus d'un an plus tard et à cela s'ajoute la difficulté de dialoguer avec les dirigeants des zones concernées, allant même jusqu'à multiplier les procédures disciplinaires à l'égard d'agents et les tentatives d'intimidation envers les représentants syndicaux, selon le SLFP. Les pompiers et ambulanciers de l'IILE et de la zone HeMeCo en ont ras-le-bol et réclament au plus vite l'application des normes prévues en matière de personnel, notamment, dans le cadre de la réforme de la sécurité civile.

"On ne leur donne pas les moyens d'assumer correctement leur devoir. Par exemple, sur la zone HeMeCo, il y a eu dernièrement un décès parce que la caserne n'a pas été en mesure d'envoyer une ambulance. La situation est grave à partir du moment où il y a des décès dans des zones où l'on n'a pas su assurer des départs", insiste Eric Labourdette. "Nous sommes passés par toutes les étapes de la procédure à suivre: la conciliation a été refusée, on a interpellé le ministre de l'Intérieur Jan Jambon qui a répondu qu'il ne peut rien faire, on s'est tourné vers l'autorité de tutelle qu'est le gouverneur de la province de Liège mais il ne fait que répercuter les réponses qui lui viennent des zones. Voilà des mois et des années que l'on dénonce des situations problématiques, ne serait-ce que pour obtenir un dialogue social."

A quelques jours des élections communales et provinciales, la coupe est pleine. Un préavis de grève au nom du SLFP est en préparation. Celui-ci sera soumis aux deux autres organisations syndicales (CSC et CGSP) afin de faire front commun. Le SLFP a également annoncé une action au pénal contre l'IILE pour des faits de harcèlement envers des représentants du personnel.