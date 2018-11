Elle est couronnée de succès.nous dit-il.

Il faut dire que le patient de 48 ans, opéré fin 2017 au CHU de Liège, “avait une verge de taille normale”. Il ne souffrait d’aucune maladie génétique qui aurait fait grossir son pénis au fil des ans.

Il souhaitait simplement avoir un pénis plus petit. “Il a cherché durant une dizaine d’années des médecins qui accepteraient de réduire la taille de sa verge”, nous explique le médecin spécialiste liégeois. “Il avait même consulté mon confrère, Rafael Carrion. En vain.” Ce dernier avait effectué une première mondiale en réduisant la taille du pénis d’un adolescent, qui avait un organe hors-normes (18 centimètres de long et 25 cm de diamètre).

Le cas belge est différent. Le pénis du patient mesurait entre 10 et 11 centimètres au repos. En érection, l’organe pouvait atteindre 16 centimètres. Après l’opération, spécialement imaginée pour son cas par le professeur Andrianne et une équipe de spécialistes, le pénis flaccide ne mesure plus que 5 centimètres et atteint 9 centimètres en érection.

Une opération pour des motifs purement esthétiques est risquée. “Mais elle est possible”, explique le professeur Andrianne. “Avant de l’opérer, nous nous sommes assurés avec un psychologue et un psychiatre que le patient le faisait pour de bonnes raisons et n’allait pas le regretter. Je l’ai vu une dizaine de fois avant de l’opérer. J’ai inventé une opération pour son cas : aucune technique chirurgicale pour la réduction pénienne n’était reprise dans la littérature médicale. Je lui ai soumis le projet. Il a signé un consentement éclairé, l’informant de possibles risques liés à l’opération, à la chirurgie, à d’éventuels troubles érectiles… Et nous avons décidé d’opérer.”

Outre la réduction du pénis, le patient est ressorti du bloc avec un testicule plus petit également.

ajoute Robert Andrianne.

Plus d’un an après l’opération, le patient est satisfait, nous assure l’urologue. Mais sa démarche pose question. C’est l’inverse du syndrome du vestiaire, lorsque les hommes souhaitent avoir un plus gros pénis que les autres. Pourquoi le spécialiste a-t-il accepté de manier le bistouri pour satisfaire le patient ? “La demande est inhabituelle, c’est vrai”, concède le spécialiste. “Mais je n’ai pas pour habitude de remballer les patients. J’essaie de les aider. Le but de la médecine est de rendre les gens heureux. Quand un patient est malade, on essaie de le guérir.”

Il poursuit, évoquant l’expérience de son patient qui cherchait un médecin prêt à lui offrir le pénis de ses rêves : “Il était souvent sur des forums. Il m’a confié que de nombreux hommes sont dans son cas et souhaiteraient un pénis plus petit, mais étaient remballés par le corps médical. Il est intéressant d’informer ces hommes et de leur dire que c’est possible.”

La réduction a été pensée pour éviter des complications futures. L’intervention est détaillée dans le Video Journal of Prosthetic Urology. “Mon patient aurait aimé un pénis encore un peu plus petit, mais je l’ai informé du fait que ça n’était pas sans risque, qu’on allait devoir sectionner les tissus caverneux et qu’il risquerait d’avoir des troubles de l’érection. Là, au contraire, il semblerait que son érection soit meilleure”, rapporte le médecin liégeois.

Le professeur Andrianne est d’ailleurs spécialisé dans le domaine. Il place une centaine de prothèses péniennes aux patients souffrant de dysfonction érectile. “Je suis le plus grand implantateur de prothèses péniennes”, ajoute-t-il. “J’ai traité 1 200 patients déjà. J’ai commencé il y a 25 ans.”