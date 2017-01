Une proposition de résolution a été votée lundi soir à l'unanimité par le conseil communal de Verviers sollicitant la transparence dans l'affaire Publifin mais également au sein de l'ensemble des intercommunales dans l'intérêt des élus locaux et des citoyens.

Cette proposition de résolution a accouché dans la douleur, la majorité s'étant dans un premier temps opposée à une proposition de résolution portant sur la création d'une commission d'enquête.

Cette demande initiée par le MR et plus précisément par son chef de groupe Maxime Degey, "s'exprimant comme citoyen engagé", avait pour objectif de faire la lumière sur ce scandale qui éclabousse "l'image de la fonction et l'engagement au jour le jour de la plupart des élus communaux."

Si, sur le fond, la bourgmestre socialiste, Muriel Targnion, rejoignait les réformateurs, elle ne pouvait légalement soutenir la proposition de résolution en l'absence "d'intérêt communal" pour la question bien qu'elle concerne des mandataires locaux nommés administrateurs et qui ont touché d'importantes rémunérations malgré leurs absences répétées aux réunions programmées.

"On est tous scandalisé et on ne veut plus que cela se représente mais il n'est pas du ressort d'un conseil communal de solliciter une commission d'enquête parlementaire d'autant que le gouvernement wallon a décidé de prendre des mesures", a-t-elle rappelé avant que le débat ne dérape en fonction des clivages et des sensibilités politiques sur la question.

La proposition de résolution sera finalement amendée et adoptée à l'unanimité.

Quant à Bruno Berendorf (PP), seul élu verviétois membre du CA de Publifin, il a fait savoir lors du débat qu'il ne démissionnerait pas de ce conseil d'administration.