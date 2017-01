Le comité fédéral du PS à Liège n'a même pas abordé la question nous assure un cacique du PS liégeois...

Suite et visiblement pas fin du scandale Publifin. On apprenait en effet ce lundi que quatre membres du Comité de vigilance de la fédération liégeoise du PS (le comité d'éthique de la fédération), étaient liés à Publifin et/ou à Nethys.

Un comble dans le cadre de cette affaire puisque la neutralité a priori requise pour occuper ces postes était, de facto, mise à mal. Nouveau coup dur pour le PS liégeois qui agit (et subit) en prenant différentes mesures d'ordre "éthique" depuis plusieurs jours. C'est ainsi que le président de la fédération et bourgmestre de Liège Willy Demeyer, annonçait que ces membres devaient démissionner, et ce, afin d'éviter tout conflit d'intérêts... Et de préciser au passage que cette refonte du comité de déontologie avait été décidée vendredi soir, à l'issue de l'exécutif de la fédération.

Le hic toutefois, c'est que cette décision semble bien avoir été prise lundi et non vendredi. "Aucune décision n'a été prise dans ce sens vendredi", nous assure un cacique de la fédération liégeoise, "cela n'a même pas été discuté". Ou comment faire sienne et mûrement réfléchie une décision prise par nécessité. À chaud ?

Pour Willy Demeyer, il n'y a toutefois pas matière à polémiquer... "De fait, la décision n'a pas été officiellement discutée au comité de vendredi mais j'en ai discuté avec mes voisins... cette décision a ensuite été analysée et j'ai pris moi-même la décision ce lundi".

Reste que les remplaçants des démissionnaires n'ont pas encore été désignés. "Cette décision doit aussi être prise par le comité fédéral", précise Willy Demeyer.