Un peu plus de quinze jours après le scrutin communal, à Esneux, où la "nouvelle" majorité fut rapidement constituée (le lendemain), c’est toujours l’incompréhension dans le chef de certains… socialistes. Moins de 24 heures après la découverte des résultats en effet et, en l’occurrence, de cette déconvenue du PS qui perdait près de 10 %, passant de 7 à 5 sièges, plusieurs sympathisants de gauche s’étonnent toujours du choix du PS local de poursuivre l’aventure avec le MR ; plutôt que de s’associer à Ecolo et Agora (CDH) pour une "majorité progressiste" .

Aujourd’hui, une lettre ouverte est même envoyée aux représentants du PS d’Esneux-Tilff. Détail piquant : ladite lettre fut notamment signée par d’anciens échevins PS ; Philippe Detroz et Stéphane Balthazar.

Dans ce courrier pour le moins délicat, la vingtaine de signataires s’étonne en effet de la reconduction de cette alliance, alors que "le manifeste du PS publié en 2017 contient des propositions et des engagements forts principalement au niveau économique et social en désaccord profond avec les options soutenues par le MR". Extrait choisi.

Quel rapport à Esneux ? "Nous, citoyennes et citoyens, espérions que ces élections seraient l’occasion de changer la majorité MR-PS en place depuis 2 législatures." Dans le courrier toujours, les signataires font également part de leur "consternation", lorsque, le 16 octobre, ils ont appris que le PS d’Esneux avait choisi de prolonger son alliance avec le MR "et avait refusé la proposition venant des 2 autres partis de construire une majorité alternative". Alors que le PS aurait pu conserver ses 3 sièges au collège diront les plus critiques.

Voilà en tout cas de quoi relancer le débat sur les alliances MR-PS qui, en région liégeoise, vont plus que jamais devoir démontrer leur pertinence.