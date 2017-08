Depuis près de deux ans déjà, Liège surfe sur une notoriété retrouvée. Forte de cette nouvelle image touristique en effet, acquise grâce à la rénovation et l'inauguration de lieux attractifs (gare, musée, passerelle, opéra,...), la Cité ardente sait qu'elle attire plus de touristes... Et début juillet, elle est passée à la vitesse supérieure, en dynamisant la publicité autour de son nouveau concept, LiegeTogether. Le slogan est facile à retenir et est exploité pour diffuser aussi largement que possible l'image de Liège, ses valeurs. Patrimoine, modernité, convivialité... sauce lapin. Dans les lieux publics, des messages décalés, liégeois, ont aussi pris d'assaut les aéroports et les gares du pays. C'est dans ce contexte que David Lisnard, maire de Cannes, a volontairement boosté la campagne de publicité liégeoise. Amusé par un slogan liégeois ayant passé la frontière ("More glamourous than Cannes"), il a en effet répondu, non sans humour, via son compte Twitter : "En réponse à @LiveFromLiege @LIEGETOGETHER. Merci de votre promo de Cannes, la référence qui fait fantasmer. Et venez donc, en attendant notre réplique".