Violente agression suite à un comportement routier dérangeant.

Une conductrice âgée de 20 ans, accompagnée de son père, circulait à allure normale sur le Pont Père Pire à Ben-Ahin (Wanze) samedi vers 21h30 lorsqu’elle a constaté qu’une VW la collait d’un peu trop près. Le conducteur, un Wanzois de 35 ans, a effectué une manœuvre de dépassement mais ne s’est pas contenté de celle-ci. Il a fait une queue de poisson à la jeune conductrice qui n’a guère apprécié et a klaxonné et fait des appels de phare.



Un comportement que le trentenaire n’a guère aimé puisqu’il s’est arrêté au premier rond-point et est sorti en compagnie de ses deux passagers, deux jeunes de 19 ans habitant Heron et Andenne. Le père de la conductrice est sorti à son tour et une bousculade s’en est suivie.

L’homme s’est retrouvé par terre et a été violemment frappé à coups de pied par les trois individus et plus particulièrement le conducteur déjà connu de la justice pour entrave méchante à la circulation, rébellion et outrage.

La victime est en incapacité jusqu’au 23 avril souffrant d’une fracture ouverte tibia-péroné consécutive à sa chute et de douleurs au genou et au front.



Les trois violents comparaitront le 28 février devant le tribunal correctionnel de Huy.