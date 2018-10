Yohan a partagé la mésaventure dont il a été témoin dans la principauté. "Le sorteur nous a dit qu'il avait un quota de blancs et de noirs à respecter. Quel choc ! Bordel, on est en 2018, à Liège, la ville la plus accueillante que je connaisse..."

"Hier j'ai vécu l'une des pires expériences de ma vie, écrit d'abord Yohan, dans son post sur les réseaux sociaux, déjà en cours de viralisation. Nous étions présents pour l'anniversaire de ma compagne. Après un chouette restaurant nous sommes descendus dans le carré. Pour ma part ça faisait très longtemps. Par hasard, au bord du boulevard d'Avroy, durant notre soirée nous avons fait la connaissance de cinq jeunes super sympathiques. Après discussion je me suis vite rendu compte qu'ils étaient issus de l'immigration, qu'ils venaient d'un centre dans les Ardennes. Pas présents par plaisir mais par nécessité au vu des problèmes rencontrés dans leurs pays. Bref, vous connaissez l'histoire, j'imagine", contextualise Yohan, sur son mur.

Le jeune homme poursuit : "des jeunes gens à l'éducation irréprochable avec qui nous avons discuté de leur parcours et du fait qu'ils ne se sentent pas chez eux et certainement pas intégrés ici. Ils ne demandent qu'à revoir leur pays, retrouver leurs coutumes, leurs terres, leurs familles, leurs amis, ... Mais la vie fait que ce n'est pas possible dans les conditions actuelles qu'ils vivent. On a beaucoup échangé sur le sujet."

Hier, donc, après cette rencontre, Yohan a "voulu leur offrir un verre parce que j'ai été touché par leurs discours et que j'ai apprécié ce moment d'échange. Ils étaient honteux et l'ont refusé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de m'en offrir un en retour mais j'ai insisté. Nous étions au Point de Vue en face de l'ancien Aquarelle."

C'est là que l'histoire, telle que relayée par le Liégeois, dérape : "le sorteur nous a refusé l'entrée par directives reçues de ses patrons. Il nous a simplement et honteusement dit que il y avait un quota de noirs et de blancs à respecter..."

Le Liégeois est sorti de ses gonds. "Quel choc. Bordel on est en 2018... On est à Liège ! La ville la plus accueillante que je connaisse. C'est plus permis, un discours pareil ! Je me suis presque battu avec le sorteur pour ça et ce sont ces cinq jeunes qui m'ont retenu, me disant 'laisse tomber, on a l'habitude. On n'est pas chez nous...' Comment est ce encore possible ? À ce jour, j'ai honte. Honte d'être Liégeois. Honte de ma province. Je ne m'estime plus Liégeois au jour d'aujourd'hui. c'est inadmissible ce genre de discours et de situation. Je compte en faire part publiquement car je suis profondément choqué de la situation. Je pense que ça doit être dit et partagé. Je ne fréquenterai plus le carré hors restaurants dorénavant."

C'est pourtant bien un amoureux de la principauté, initialement, qui prend la plume, ou plutôt, le clavier. "Liège est au départ une belle ville. Une ville sociale et solidaire. J'ai durant de nombreuses années intégré plusieurs associations comme Thermos qui se charge de nourrir et loger autant que possible la plupart des SDF ainsi que Soleil Espoir qui s'occupe d'enfants handicapés. J'ai fréquenté d'autres villes en Belgique et je n'ai jamais connu autant de solidarité et de sympathie qu'ici. Mais cette histoire a terni l'amour que j'ai pour cette ville. C'est digne d'une époque révolue... Hier j'ai fait un bond en arrière. Hier j'ai eu l'impression de vivre l'époque des champs de coton où les gens de couleurs ne méritaient pas d'être considérés." "Un verre, c'est tout ce que je souhaitais partager avec eux...", achève d'écrire le Wallon, aussi déçu qu'en colère...