Dans un long message diffusé sur les réseaux sociaux, le leader du PTB s'est adressé à tous ceux qui lui ont transmis un message de sympathie. Il donne aussi quelques nouvelles sur son état de santé, il est toujours sous le choc mais il va mieux.

"Salut tout le monde,

Merci d'abord pour tous vos messages, cela fait vraiment chaud au coeur. Je vous donne quelques nouvelles ce matin. J'accuse un peu le choc aujourd'hui, le jour après: c'est normal, il paraît. Réaliser que quelqu'un a porté atteinte à mon intégrité physique ne se digére pas facilement. Et puis savoir que cela aurait être plus grave comme me l'a dit le médecin, qui m'a dit que j'ai eu de la chance.

Physiquement, l'adrénaline étant retombée, la douleur se fait ressentir au niveau des points de suture à ma cuisse. Heureusement, je suis bien entouré par ma famille et mes amis. Ainsi que par vos marques de sympathie qui me font beaucoup de bien. Le médecin m'a mis 2 semaines d'incapacité de travail. On verra si ce sera nécessaire de prendre tout ce temps, mais vous comprendrez que je serai en retrait ces prochains jours afin de me laisser le temps de récupérer.

Je communiquerai donc uniquement via les réseaux sociaux. Pendant ce temps évidemment tous mes camarades, qui forment ce grand collectif qu'est le PTB, continueront à être sur le terrain. #onlâcherien"