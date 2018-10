Philippe Roufflear a avoué avoir tué ses deux fillettes.

Ce lundi après-midi, un véritable coup de théâtre s'est produit à la cour d’assises de Liège puisque l’accusé, Philippe Roufflear a, pour la première fois, avoué avoir tué Loana, 8 ans, et Naora, 11 ans, ses deux fillettes.

Pour rappel, le 30 décembre 2016, les corps sans vie des deux filles étaient retrouvés rue Rosa Luxembourg, à Soumagne, tandis que leur père était inconscient. Les personnes se trouvaient dans une chambre fermée de l’intérieur et dont les fenêtres étaient fermées.

Une des fillettes a été étranglée et l’autre égorgée et le feu a été bouté dans l’immeuble.

Alors que jusque-là, le suspect niait les faits, il les a avoués ce lundi ! "Si vous me permettez, j’aimerais dire quelques mots avant de commencer l’interrogatoire", a indiqué l’accusé. "C’est bien moi qui ai commis les faits que l’on me reproche, je ne me le pardonnerai jamais. J’ai commis l’irréparable. Le plus difficile pour moi, c’est que je ne m’en souviens pas. Je sais que c’est moi, mais je ne m’en rappelle pas."

La cour d’assises a poursuivi l’interrogatoire de l’accusé.