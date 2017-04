Ils ont rossé le nouveau compagnon de madame...





Muhammed, Bahadir et Adnan ont été privés de liberté ce samedi en fin de journée, pour des faits de violence. La police de la zone de la Basse-Meuse est en effet intervenue ce samedi au domicile de Marie, allée des Marguerites à Visé, pour intercepter les trois violents. Muhammed, 41 ans, n'est autre que l'ex-compagnon de Marie; ensemble, ils ont eu 5 enfants mais, après 15 ans de vie commune, ils se sont séparés.





Visiblement, Muhammed accepte mal cette séparation et ce samedi, il a décidé de se rendre chez Marie, pour voir ses enfants disait-il. Il avait toutefois appris que Marie avait retrouvé un compagnon qui était d'ailleurs présent. Le ton est monté et Muhammed a été mis à la porte. Il est alors revenu avec son cousin, Bahadir, 21 ans et son oncle Adnan, 54 ans... non sans prendre une machette. La rixe fut violente même s'ils n'ont pas fait usage de la machette.





Muhammed et Bahadir ont donné plusieurs coups de poing au compagnon de Marie, ils ont également cassé une télévision et une porte. Les trois agresseurs ont été privés de liberté. Si Adnan, qui semblait vouloir calmer son neveu et son fils, a été relâché, Muhammed et Bahadir ont été déférés au parquet de Liège où un mandat d'arrêt a été requis.