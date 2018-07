Ce dimanche après-midi, la police a mis la main sur Nicolas, 30 ans et Éric, 36 ans, alors qu'ils se trouvaient à proximité de l'hôpital du Bois de l'Abbaye à Seraing. Ces derniers avaient en effet été repérés alors qu'ils utilisaient l'ascenseur de l'hôpital. Un vigile les avaient identifiés comme étant des toxicomanes...Nicolas et Eric se sont rendus dans plusieurs chambres mais aussi dans plusieurs voitures stationnées sur le parking. Sur eux, la police retrouvera des sacs à dos mais aussi des sacs à main... ils ont été privés de liberté et déférés au Parquet de Liège.