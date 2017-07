La police avait déjà dû se rendre dans l'immeuble, situé à Seraing, peu avant 6h du matin ce lundi, pour une dispute entre un homme âgé d'une vingtaine d'années et l'une de ses voisines, également dans la vingtaine. Au cours de cette première bagarre, une barre de fer avait été utilisée.

Mais tout ne s'est pas arrêté là. Le conflit entre les deux personnes habitant le même immeuble a repris de plus belle lundi soir, aux alentours de 20h. L'individu s'en est pris physiquement à sa voisine. Il est soupçonné de lui avoir porté plusieurs coups, de l'avoir fait tomber au sol et, surtout, d'avoir tenté de l'étrangler. Un témoin de la scène est en tout cas intervenu et est parvenu à séparer les deux protagonistes.

Privé de liberté, le jeune homme a été déféré au Parquet de Liège pour des faits pour l'instant qualifiés de tentative de meurtre par les autorités judiciaires.