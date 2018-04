L'assaut a été donné peu avant 23 heures. Le forcené s'était endormi...

Branle bas de combat, lundi soir, à Melen (Soumagne). En effet, il était environ 20 heures lorsqu'un quadragénaire est arrivé chez sa maman, domiciliée, rue du Centre. Toxicomane, l'homme a demandé de l'argent à sa mère, ce que cette dernière a refusé.

Le ton est monté et le gaillard a fini par sortir une arme affirmant qu'il allait tirer sur tout ce qui bougeait. La dame a heureusement eu le temps de prendre la poudre d'escampette et de prévenir un proche qui a donné l'alerte. La police s'est très vite rendue sur place et a établi un périmètre de sécurité, le gaillard étant connu pour d'autres faits. Finalement, vers 23 heures, n'ayant plus de nouvelle du gaillard qui s'était renfermé dans sa chambre, les autorités judiciaires ont intimé l'ordre aux forces spéciales de la police de donner l'assaut. Les policiers ont alors forcé la porte de la chambre et ont retrouvé le gaillard... endormi sur son lit

Privé de liberté, il sera déféré cet après-midi au parquet de Liège.