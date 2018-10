Ce vendredi, des sympathisants de Dominique ont voulu témoigner leur soutien en se rassemblant à la pompe à essence.

Ils étaient nombreux à s'être rassemblés ce vendredi aux alentours de 18h afin de marquer leur soutien et dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice. La famille, les amis et aussi des clients contestent la décision de la justice de condamner Dominique.

Pour rappel, Dominique avait été victime d'un vol. Il a sorti un Magnum 357 et a tiré en direction de la voitures des 5 braqueurs. Il a gravement touché Mohamed, qui est décédé de ses blessures.

L'Avenir rapporte qu'une marche est prévue ce dimanche pour continuer à marquer le soutien envers Dominique et sa famille : "J’ai déjà eu 20 000 vues sur la vidéo que j’ai postée sur Facebook. On a aussi prévu une marche ce dimanche à 11 heures. On se retrouvera tous au même endroit et on sera encore plus nombreux. On prévoit aussi de se retrouver devant le palais de justice de Huy.", explique Yves, qui compte tout faire pour que le pompiste ne soit pas condamné.