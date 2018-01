Ce mardi soir, un cycliste a été grièvement blessé lors d'un accident de la route à Stavelot.

Il était 18h30 lorsque les pompiers de Stavelot, regroupés dans la zone 5 Wal, ont été avertis qu'un important accident de la route venait de se dérouler sur la nationale 68, la route de Trois-Ponts. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont découvert qu'un accident venait de se produire entre une automobile et un cycliste à hauteur d'un car-wash. Le cycliste, un homme âgé d'une trentaine d'années, a été grièvement blessé. On ignore pour l'instant les circonstances exactes de l'accident et si les jours du cycliste sont en danger.