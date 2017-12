Selon les premiers éléments recueillis sur place, il semblerait que Marc, le conducteur d'une voiture de marque Infiniti a entrepris une manœuvre de dépassement d'une Kia. Malheureusement, le conducteur s'est alors retrouvé nez à nez avec un cyclomotoriste qui circulait en sens inverse, au milieu de sa bande et sur un deux-roues apparemment mal éclairé. Le choc inévitable a été d'une violence terrible.

Le cyclomotoriste, un habitant de Stavelot âgé de 19 ans a été très grièvement blessé. Il a immédiatement été pris en charge par une dame qui se trouvait dans une des deux voitures et qui était médecin. L'alerte a été donnée et la victime a été transportée à l'hôpital par hélicoptère. A son arrivée, les médecin ont estimé que ses jours étaient en danger. Malheureusement, le jeune homme est décédé, quelques heures plus tard.





Selon les premières constatations, le conducteur de l'Infiniti ne roulait pas trop vite. Son alcootest s'est avéré négatif.





Choqué et légèrement blessé, il a également été transporté à l'hôpital.





Le parquet a été prévenu et a envoyé un expert sur les lieux du drame.