L'humoriste et comédien français Stéphane Guillon, de passage à Liège où il préside le jury longs métrages du Festival international du film de comédie, a reçu le titre d'ambassadeur de la Province de Liège, a annoncé jeudi le service communication de la Province.

Stéphane Guillon participe, en tant que président de jury, à la 3e édition du Festival international du film de comédie de Liège, qui se déroule au coeur de la ville jusqu'au 10 novembre.

A ce jour, près de 500 personnalités issues de différents pays et secteurs comme la culture, le sport ou la gastronomie se sont déjà vu décerner le titre d'ambassadeur de la Province de Liège. Comme ses prédécesseurs parmi lesquels on peut citer Gérard Darmon, Laurent Gerra ou Enrico Macias, Stéphane Guillon est ainsi appelé à vanter les mérites et atouts de la Province de Liège au-delà des frontières liégeoises.

"Ce festival dépasse le simple contexte de la diffusion. Il y ajoute réflexion, médiation et l'accessibilité de toutes et tous à la culture, tout en participant bien sûr au rayonnement et à la mise en valeur de notre territoire", a souligné Luc Gillard, député provincial-président, lors de son discours d'intronisation de l'humoriste et comédien français.