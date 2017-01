L'internaute a partagé cette vidéo sur Facebook, enregistrée par son appareil Coyote. On y voit (à 1'35'') une voiture entrer sur l'autoroute en sens inverse et continuer malgré les klaxons de plusieurs automobilistes. Berbu To Kriss, qui a posté la vidéo sur le réseau social, y écrit: "Vidéo originale, de la caméra de mon Coyote, du conducteur fantôme à hauteur de Wandre à l'échangeur vers Barchon ou Herstal 👎 ....en tout cas à 30 secondes près je la prends en pleine face pioufff. ...si vous avez des nouvelles des suites de ce qui s'est passé après, malgré mes coup de klaxon et appels de phares, ils n'ont rien compris le couple de vieux. ...juste informé "conducteur à contre sens" sur mon Coyote, tu te sens franchement mal dans ta peau pour les autres qui arrivent derrière !!!"

Aucun accident ne s'est finalement produit sur ce tronçon mais nous n'avons pas d'informations sur le moment où le conducteur fantôme s'est aperçu de son erreur et comment il l'a réparée.