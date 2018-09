Sept personnes ont été impliquées. Cinq sont blessées dont deux grièvement





L'état de santé de deux d'entre elles est d'ailleurs préoccupant. La police est en effet rapidement intervenue. Une personne indemne a été interpellée, mais il semblerait qu'elle ne soit pas intervenue dans la rixe. Les cinq blessés ont été transportés à l'hôpital et les personnes légèrement touchées ont d'ores et déjà été privées de liberté.

Vendredi à l'aube une bagarre a éclaté entre deux groupes de personnes qui se trouvaient à l'angle de la rue Pont d'Avroy et du boulevard du même nom. Le motif de la rixe est encore inconnu mais toujours est-il que six des personnes impliquées ont sorti des couteaux et n'ont pas hésité à les utiliser. En quelques secondes à peine, cinq des sept personnes impliquées ont été blessés.