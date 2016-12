La mère a voulu sortir son chien vers minuit quand elle s'est retrouvée face à trois jeunes hommes encagoulés et gantés qui l'ont aspergée à l'aide d'un spray lacrymogène avant de la menacer d'un couteau et de lui réclamer de l'argent. Elle a refusé d'obtempérer, sa fille d'une vingtaine d'années est intervenue avant d'être menacée à son tour et arrosée de liquide lacrymogène.

La mère a alors sorti une enveloppe contenant 6.000 euros et l'a donnée aux malfrats. Elle a cru reconnaître la voix d'un jeune homme travaillant dans le milieu forain mais la perquisition menée par la police s'est avérée négative. L'homme suspecté présentait en outre un solide alibi, précise le parquet.