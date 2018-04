Aucun des trois candidtats n'a obtenu les 50 % necessaires.

Ces mardi et mercredi, toute la communauté universitaire liégeoise (personnels académique, scientifique, administratif, les étudiants, soit plus de 25.000 électeurs) était invitée à voter pour l’élection du recteur de l’ULiège.

A l'issue de ce scrutin, aucun des trois candidats en lice n'a obtenu plus des 50 % des votes nécessaires à une élection directe. En effet Pierre Wolper a obtenu 39,53%, devançant le recteur sortant Albert Corhay qui obtient 26,49% et Eric Pirard (25,06%). Notons que 8,92% des votes ne sont allés à personne. Un second tour sera donc organisé, dans les même conditions, les mardi 8 et mercredi 9 mai entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix, MM. Wolper et Corhay.

La fonction de recteur est accessible à tout professeur ordinaire de l’Université de Liège jouissant des droits civils et politiques. Le futur recteur prendra ses fonctions le 1er octobre 2018 pour un mandat de 4 ans.