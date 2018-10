"Mon père a tiré et a malheureusement et involontairement touché un braqueur"

Cette nuit, plusieurs inconnus se sont introduits dans les locaux du garage Dominique qui abrite également la station-service Total située, rue de Poulseur à Comblain-au-Pont.

Dans des circonstances encore inconnues, une violente bagarre aurait éclaté entre l'exploitant de la station et au moins un des braqueurs.

Du coup, les malfrats ont fini par prendre la fuite, un des hommes étant grièvement blessé.

Les bandits se sont engouffrés dans une voiture et ont fini par abandonner le corps de leur complice, quelques centaines de mètres plus loin, rue Vandervelde, toujours à Comblain.

L'alerte a été donnée et le parquet a été prévenu. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été entendues. "Vers 4 h 15, je regardais encore ma télévision et j'ai entendu deux coups de feu. J'ai d'abord cru que cela venait de ma télé. Mais cela venait de l'extérieur. Je ne sais pas qui a tiré, si c'est l'exploitant ou si ce sont les complices du braqueur. Puis quelques minutes plus tard, la police est arrivée.

Anthony, le fils de Dominique qui a été victime du cambriolage, s'est également exprimé sur les réseaux sociaux. "Cette nuit mon père a été agressé par 5 personnes. Il a été surpris de les voir et alors tapé sur la porte pour les faire fuir. Il a ensuite tiré sur leur voiture vers les roues et le réservoir! ! Malheureusement, il a touché involontairement un des auteurs avec une balle qui a ricoché et ensuite il a été abandonné devant la maison d'un médecin et est décédé devant."

A l'heure actuelle, les autorités judiciaires se refusent à tout commentaire. Le garagiste, lui, est actuellement privé de liberté pour audition.