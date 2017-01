Un conducteur se tue sur le nouveau pont du Trilogiport

Le conducteur d’une camionnette est décédé vendredi en début de soirée

L’individu, au volant d’un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, emprunté la nouvelle rampe du pont qui permet désormais d’accéder au Trilogiport. Le conducteur, qui circulait en direction des Pays-Bas, a quitté l’autoroute peu après Hermalle-sous-Argenteau et a été surpris par la courbe du nouvel ouvrage d’art.

Selon les habitués qui empruntent ce pont régulièrement, le tracé est dangereux et il peut surprendre celles et ceux qui ne connaissent pas les lieux. Et c’est ce qui est arrivé à cet infortuné chauffeur qui a fait un tout droit au lieu de virer.

Il a violemment heurté les barrières de sécurité avant de s’immobiliser sur un flanc. Le conducteur, qui ne portait manifestement pas sa ceinture de sécurité, a été éjecté et s’est retrouvé en contrebas sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Il est décédé sur le coup.