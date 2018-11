Axel Leroy, un étudiant de 21 ans originaire de Spa, est décédé suite à une soirée de "baptême".

Selon nos confrères de Sudpresse, le jeune homme qui habitait avec sa copine rue Jonfosse à Liège, s'est effondré en rentrant chez lui après une soirée dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre.

Transporté à l'hôpital dans un état de mort cérébrale, Axel, qui étudiait à Jonfosse, a finalement été débranché le 2 novembre.

Une autopsie a été demandée et des auditions sont en cours afin de mieux comprendre les raisons de ce tragique accident. On évoque un malaise cardiaque.

Du côté de l'Agel, association générale des étudiants liégeois, on regrette évidemment ce tragique événément mais on ne souhaite pas incriminer les "parrains" de baptême. "Nous nous sommes renseignés", nous a confié le président de l'Agel, Pierre Marenne, "et il semble que les parrains ont fait tout ce qu'il fallait".

Le drame est survenu à la suite d'une soirée "rallye des parrains", lors de laquelle Axel avait passé la soirée avec ses parrains. "Il s'agit d'un souper classique qui se prolonge par une soirée avec la visite de plusieurs bars". Une soirée lors de laquelle les parrains doivent donc aussi assurer la sécurité du "bleu" . Ce qui a été fait précise donc l'Agel. Entendus ce samedi, les personnes qui accompagnaient Axel ont d'ailleurs été relâchées. La justice doit toutefois déterminer qu'il n'existe pas de prévention de non-assistance à personne en danger.