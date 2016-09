Un homme menace le personnel du CPAS de Fléron avec un extincteur

Liège

Un individu né en 1976 a été privé de liberté mardi pour rébellion, indique mercredi le parquet de Liège. Armé d'un extincteur, l'homme a menacé le personnel du CPAS de Fléron. Lors de son audition, il a affirmé ne pas regretter son geste et promet de s'en prendre au directeur s'il devait le recroiser. Le directeur est arrivé et a tenté de calmer l'individu. Ce dernier a alors dégoupillé l'extincteur et a menacé de "gazer" le personnel sur place tout en ajoutant "ne pas avoir peur des conséquences".

La police est intervenue et a réussi à maîtriser l'homme qui était déjà connu pour des faits similaires. Un couteau a aussi été retrouvé dans sa poche.