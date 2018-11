Un Hutois âgé de 25 ans a comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de faits de viols et d'attentats à la pudeur commis sur trois adolescentes âgées de 13, 14 et 15 ans.

Une peine d'un an a été requise pour sanctionner ces faits commis alors que le prévenu était âgé de 18 ans. Trois jeunes filles âgées de 13, 14 et 15 ans avaient dénoncé les faits commis par le prévenu en 2011. Elles avaient exposé qu'elles avaient été approchées par cet homme qui les avaient manipulées et leur avait imposé des relations sexuelles malgré leur absence de consentement.

Les jeunes adolescentes avaient décrit un individu qui se montrait harcelant dans le but d'obtenir des relations sexuelles. Certaines, giflées, étaient mises sous pression jusqu'au moment où elles cédaient au prévenu. Il s'agissait principalement de relations temporaires. "Ce comportement n'était pas d'un romantisme merveilleux", a commenté l'avocat d'une des victimes à l'audience.

Le parquet a insisté sur le caractère forcé des faits, sur l'absence de consentement des victimes et sur l'opportunisme sexuel dont a fait preuve le prévenu avant de requérir contre lui une peine limitée à un de prison en raison de l'ancienneté des faits.

L'avocat du prévenu, Me Reynaerts, a contesté les viols. Il a sollicité pour les faits d'attentats à la pudeur une peine assortie d'un sursis probatoire total.

Le jugement sera prononcé le 21 décembre.